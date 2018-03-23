Япония не признает легитимность выборов президента РФ в аннексированном Крыму

Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Япония не признает аннексии Крыма Россией и не считает легитимными так называемые выборы президента РоSSии на полуострове.

Об этом говорится в распространенном 22 марта заявлении посольства Японии в Украине.

"Япония не признает незаконной аннексии Крыма РоSSийской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов РоSSийской Федерации 18 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами.

Ранее в четверг Рада приняла заявление о противоправности выборов в Крыму.

Напомним, на аннексированном полуострове Путин набрал 92,15% голосов.