Япония не признает легитимность выборов президента РФ в аннексированном Крыму
Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
Япония не признает аннексии Крыма Россией и не считает легитимными так называемые выборы президента РоSSии на полуострове.
Об этом говорится в распространенном 22 марта заявлении посольства Японии в Украине.
"Япония не признает незаконной аннексии Крыма РоSSийской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов РоSSийской Федерации 18 марта 2018 года", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами.
Ранее в четверг Рада приняла заявление о противоправности выборов в Крыму.
Напомним, на аннексированном полуострове Путин набрал 92,15% голосов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
23.03.2018 10:58