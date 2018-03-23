Япония не признает легитимность выборов президента РФ в аннексированном Крыму

Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Япония не признает легитимность выборов президента РФ в аннексированном Крыму

Япония не признает аннексии Крыма Россией и не считает легитимными так называемые выборы президента РоSSии на полуострове.

Об этом говорится в распространенном 22 марта заявлении посольства Японии в Украине.

"Япония не признает незаконной аннексии Крыма РоSSийской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов РоSSийской Федерации 18 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами.

Ранее в четверг Рада приняла заявление о противоправности выборов в Крыму.

Напомним, на аннексированном полуострове Путин набрал 92,15% голосов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Швеция претендует на роль посредника между США и КНДРШвеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФФюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла заявление о противоправности выборов в КрымуРада приняла заявление о противоправности выборов в Крыму
В Крыму задержали крымскотатарского активиста Наримана МемедиминоваВ Крыму задержали крымскотатарского активиста Наримана Мемедиминова
Депутаты решили переписать постановление о непризнании выборов президента РФДепутаты решили переписать постановление о непризнании выборов президента РФ
Румыния присоединилась к странам, непризнавшим голосование в КрымуРумыния присоединилась к странам, непризнавшим голосование в Крыму
Савченко обвинила Администрацию президента в подготовке ее убийстваСавченко обвинила Администрацию президента в подготовке ее убийства
Командующий ООС Наев рассказал об отношениях с братом в КрымуКомандующий ООС Наев рассказал об отношениях с братом в Крыму
ЕС не признает роSSийские выборы в аннексированном КрымуЕС не признает роSSийские выборы в аннексированном Крыму
Рада завтра рассмотрит постановление о непризнании легитимности выборов в РоSSииРада завтра рассмотрит постановление о непризнании легитимности выборов в РоSSии
Волонтеры рассказали, как живет вдова первого убитого украинского военного в КрымуВолонтеры рассказали, как живет вдова первого убитого украинского военного в Крыму
Киев передал ЕС список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в КрымуКиев передал ЕС список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости