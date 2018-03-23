Саркози отрицает обвинения в финансовых махинациях и связях с Каддафи
Бывший президент Франции Николя Саркози назвал ложными обвинения в финансовых махинациях и связях с бывшим ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.
Заявление Саркози, которое он сделал в суде 21 марта, 22 марта опубликовала газета Le Figaro.
По словам экс-президента, он не получал денег и не заключал сделок с Каддафи на лоббирование интересов ливийских властей.
Саркози утверждает, якобы именно он добился «мандата ООН, чтобы нанести удар» по ливийскому режиму, а без его участия режим Каддафи все еще существовал бы.
Бывший французский лидер отрицает и заявления франко-ливанского бизнесмена Зияда Такиеддина о наличии доказательств в получении Саркози денег.
Источник:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.