?Минздрав перенес отчет ректора НМУ Амосовой из-за ее болезни

Отчет должен состояться в следующую пятницу.

Министерство здравоохранения перенесло отчет ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерины Амосовой на следующую неделю из-за то, что она находится на больничном.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе заслушивания отчетов руководителей медицинский и фармацевтических вузов о выполнении условий контрактов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы будем надеяться на скорое выздоровление нашей коллеги. На следующей неделе, в пятницу, мы должны заслушать отчеты других ректоров, поэтому заложим в наш график время, чтобы госпожа Екатерина смогла прийти. Надеемся, что она выздоровеет к этому дню, и мы сможем заслушать ее отчет", - сказала Супрун.

Супрун также сообщила, что Амосова проинформировала, что находится на больничном в среду вечером по электронной почте после того, как Минздрав пригласил ее на заседание.

Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора НМУ им. Богомольца из-за непроведения государственного экзамена "КРОК 1. Стоматология". Руководство вуза в ответ организовало забастовку. Позже Амосова добилась решения суда об отмене ее отстранения. 6 марта Минздрав повторно отстранил ее от обязанностей ректора, а работу комиссии по расследованию продлили до 23 марта.