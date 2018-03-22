НАБУ сообщило о подозрении главе Деснянского района Киева
Следствие считает, что Геннадий Заболотный внес ложные данные в декларацию
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 20 марта сообщили председателю Деснянской районной государственной администрации в Киеве, который во время совершения преступления занимал должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области, о подозрении по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины ("Декларирование недостоверной информации").
По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную е-декларацию за 2015 год. Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также о данных про корпоративные права его жены на сумму более 2 млн грн, которые ранее принадлежавших подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.
Факт нарушения также подтвердило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Детективы НАБУ считают, что глава РГА перешел к таким действиям намеренно, вероятно, с целью сокрытия значительной части своего и семейного состояния.
Расследование этих фактов НАБУ осуществляет с декабря 2016 года.
Напомним, Деснянскую райадминистрацию с 17 января возглавляет Геннадий Заболотный. До этого он был председателем Березовской райадминистрации Одесской области.
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22.03.2018 16:03