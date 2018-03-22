НАБУ сообщило о подозрении главе Деснянского района Киева

Следствие считает, что Геннадий Заболотный внес ложные данные в декларацию

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 20 марта сообщили председателю Деснянской районной государственной администрации в Киеве , который во время совершения преступления занимал должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области, о подозрении по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины ("Декларирование недостоверной информации").

По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную е-декларацию за 2015 год. Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также о данных про корпоративные права его жены на сумму более 2 млн грн, которые ранее принадлежавших подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.

Факт нарушения также подтвердило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Детективы НАБУ считают, что глава РГА перешел к таким действиям намеренно, вероятно, с целью сокрытия значительной части своего и семейного состояния.

Расследование этих фактов НАБУ осуществляет с декабря 2016 года.

Напомним, Деснянскую райадминистрацию с 17 января возглавляет Геннадий Заболотный. До этого он был председателем Березовской райадминистрации Одесской области.