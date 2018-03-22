НАБУ сообщило о подозрении главе Деснянского района Киева

Следствие считает, что Геннадий Заболотный внес ложные данные в декларацию

НАБУ сообщило о подозрении главе Деснянского района Киева
Фото: Сергей Нужненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 20 марта сообщили председателю Деснянской районной государственной администрации в Киеве, который во время совершения преступления занимал должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области, о подозрении по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины ("Декларирование недостоверной информации").

По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную е-декларацию за 2015 год. Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также о данных про корпоративные права его жены на сумму более 2 млн грн, которые ранее принадлежавших подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в ее пользу в 2015 году.

Факт нарушения также подтвердило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Детективы НАБУ считают, что глава РГА перешел к таким действиям намеренно, вероятно, с целью сокрытия значительной части своего и семейного состояния.

Расследование этих фактов НАБУ осуществляет с декабря 2016 года.

Напомним, Деснянскую райадминистрацию с 17 января возглавляет Геннадий Заболотный. До этого он был председателем Березовской райадминистрации Одесской области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Швеция претендует на роль посредника между США и КНДРШвеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"
Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФФюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Луценко сообщил Савченко о подозренииЛуценко сообщил Савченко о подозрении
Сытник отрицает, что НАБУ прослушивало ХолодницкогоСытник отрицает, что НАБУ прослушивало Холодницкого
НАБУ завершило расследование против судьи ГоляшкинаНАБУ завершило расследование против судьи Голяшкина
Прокуратура сообщила о подозрении главе избиркома КрымаПрокуратура сообщила о подозрении главе избиркома Крыма
НАБУ завершило расследование дела СусаНАБУ завершило расследование дела Суса
МВД вывело дополнительные наряды полиции и Нацгвардии на улицы КиеваМВД вывело дополнительные наряды полиции и Нацгвардии на улицы Киева
Экс-главе "Госэкоинвеста" сообщено о подозрении в краже "киотских денег"Экс-главе "Госэкоинвеста" сообщено о подозрении в краже "киотских денег"
В управлениях полиции Киева появятся кабинеты психоэмоциональной разгрузкиВ управлениях полиции Киева появятся кабинеты психоэмоциональной разгрузки
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взяткеИ.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
"Батькивщина" обратилась в ГПУ и НАБУ из-за приватизации ГТС"Батькивщина" обратилась в ГПУ и НАБУ из-за приватизации ГТС
Последние новости
Подгружаем последние новости