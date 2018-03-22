За экс-прокурора Суса внесли залог 1,2 млн гривен

Дмитрий Сус провел под стражей более месяца.

Бывший замначальника департамента особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус 20 марта вышел из СИЗО под залог 1,2 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили в СИЗО .

Как сообщил агентству его адвокат Дмитрий Дмитренко, Сус самостоятельно не вносил залог. Адвокат не уточнил, кто именно внес 1,2 млн гривен за Суса, ссылаясь на адвокатскую тайну.

Напомним, до ноября 2016 года Сус был заместителем начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики. В СМИ это подразделение ГПУ называют "департаментом Кононенко-Грановского" - якобы он подконтролен этим нардепам от БПП.

Сус был одним из участников силового конфликта между НАБУ и ГПУ в августе 2016 года.

НАБУ предъявило Сусу подозрения по ст.191 и ст.366-1 Уголовного кодекса. Накануне расследование было завершено.

По версии следствия, находясь в должности старшего следователя и заместителя главы департамента ГПУ, Сус систематически занимался присвоением чужого имущества, в том числе в крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением, а также растратой вещественных доказательств путем продажи сторонним лицам. Речь идет о средствах и имуществе, изъятых подозреваемым в ходе проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства.

Кроме того, в ходе расследования установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в декларацию о доходах за 2015 год. В частности, там не было сведений о наличии внедорожника Audi Q7.