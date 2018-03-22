В Киеве переименовали еще 10 улиц

В столице появились улицы Семьи Праховых, Василия Щавинского, Опришковская, Василия Барки, Памвы Беринды и Академика Ромоданова.

Киевсовет на заседании в четверг переименовал семь улиц и уточнил названия еще трех.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Переулку Ладо Кецховели в Подольском районе вернули историческое название – переулок Воздвиженский.

Кроме того, переименованы пять улиц и переулок: ул. Гайдара в Голосеевском районе (Паньковщина) переименовала в ул. Семьи Праховых, ул. Петровского в Деснянском районе (с.Троещина) - в ул. Василия Щавинского, ул. НовороSSийская в Днепровском районе (поселок ДВРЗ) - в ул. Опришковскую, ул. Александра Горовица в Соломенском районе (Александровская слободка) - в ул. Василия Барки, переулок Михаила Реута в Печерском районе - в переулок Памвы Беринды, ул. Пугачева в Шевченковском районе (Лукьяновка) - в ул. Академика Ромоданова.

Также уточнены названия двух улиц и переулка, изменения касаются лишь написания имен собственных: ул.Алма-Атинская в Днепровском районе теперь будет называться ул.Алматинская, а ул.Кустанайская и переулок Кустанайский в Голосеевском районе будут называться ул.Костанайская и переулок Костанайский.

Переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Напомним, в четверг Киевсовет принял решение о присвоении имени авиаконструктора Игоря Сикорского столичному аэропорту " Киев " ("Жуляны").

В феврале Киевский городской совет переименовал улицу Ванды Василевской в Шевченковском районе в улицу Богдана Гаврилишина, а станцию метро "Петровка" в "Почайну".