В Харьковской области капитана полиции задержали по подозрению в шпионаже

Агентурная сеть работала на роSSийский Генштаб.

В Харьковской области капитана полиции задержали по подозрению в шпионаже
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Харьковской области трех человек, в том числе капитана полиции, подозреваемых в работе на роSSийский Генштаб.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

СБУ задокументировала связь участников агентурной сети с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил РоSSийской Федерации, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Злоумышленники также передали роSSийским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.

В ходе обысков по местам проживания задержанных СБУ изъяла вещественные доказательства.

Фигурантам дела объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.


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