В Харьковской области капитана полиции задержали по подозрению в шпионаже
Агентурная сеть работала на роSSийский Генштаб.
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Харьковской области трех человек, в том числе капитана полиции, подозреваемых в работе на роSSийский Генштаб.
Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
СБУ задокументировала связь участников агентурной сети с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил РоSSийской Федерации, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом. Злоумышленники также передали роSSийским кураторам личные данные участников антитеррористической операции.
В ходе обысков по местам проживания задержанных СБУ изъяла вещественные доказательства.
Фигурантам дела объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.
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