Воздушные силы сообщили о роSSийской провокации

Истребительная и бомбардировочная авиация пролетела максимально близко к украинской границе.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в четверг зафиксировали провокационные действия со стороны Воздушно-космических сил РФ второй раз за март.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в фейсбуке.

"Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты из аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 км к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Болгарии и Турции. Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществила полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей по отработке определенных условных заданий по нанесению ударов", - говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил ВСУ считают, что такие действия авиации РФ вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных силах ВСУ и с целью условной отработки блокады пролива Босфор.