Суд по аресту Савченко пройдет в пятницу

Ночь депутат проведет в СБУ.

Шевченковский райсуд Киева в пятницу изберет меру пресечения для Надежды Савченко, задержанной по подозрению в подготовке переворота.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подготовка – это обязательная процедура. Скорее всего, заседание суда будет завтра. Уже известно, что Шевченковский райсуд Киева . Будем ждать, что судья все-таки примет решение об избрании меры пресечения", - сказал он.

ГПУ будет просит суд об аресте Савченко без права внесения залога.

По словам Лысенко, нардеп ночь проведет в изоляторе СБУ .

Напомним, следствие считает, что депутат Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном, главарями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым планировали осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

В четверг с Савченко сняли депутатскую неприкосновенность и задержали.