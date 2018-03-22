Суд по аресту Савченко пройдет в пятницу

Ночь депутат проведет в СБУ.

Суд по аресту Савченко пройдет в пятницу
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Фото: Сергей Нужненко

Шевченковский райсуд Киева в пятницу изберет меру пресечения для Надежды Савченко, задержанной по подозрению в подготовке переворота.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подготовка – это обязательная процедура. Скорее всего, заседание суда будет завтра. Уже известно, что Шевченковский райсуд Киева. Будем ждать, что судья все-таки примет решение об избрании меры пресечения", - сказал он.

ГПУ будет просит суд об аресте Савченко без права внесения залога.

По словам Лысенко, нардеп ночь проведет в изоляторе СБУ.

Напомним, следствие считает, что депутат Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном, главарями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым планировали осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

В четверг с Савченко сняли депутатскую неприкосновенность и задержали.


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