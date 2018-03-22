Порошенко поблагодарил СБУ и ГПУ за предотвращение массовых терактов
Президент также благодарен военным за то, что они "сдали" Савченко.
Президент Петр Порошенко выразил благодарность работникам Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры "за спасенные жизни людей вследствие предотвращения массовых терактов и разоблаченной роSSийской спецоперации против Украины".
Об этом он написал в фейсбуке.
"Также спасибо офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и вовремя проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны. Цель роSSийской спецоперации посеять хаос и уничтожить Украинское Государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем лишь объединившись", - добавил Порошенко.
Напомним, следствие считает, что депутат Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном, главарями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым планировали осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.
В четверг с Савченко сняли депутатскую неприкосновенность и задержали.
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Политика
22.03.2018 14:08