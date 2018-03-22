РоSSия отказывает в правосудии семьям жертв МН17 - премьер Австралии

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Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл считает, что РоSSия препятствует семьям погибших в катастрофе малайзийского самолета рейса MH17, добиться правосудия.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

“Они еще не получили правосудия, и мы делаем все возможное, чтобы добиться этого, но роSSийское правительство отказывает в правосудии, это реальность», — заявил Тернбулл.

Премьер-министр подчеркнул, что его правительство делает все возможное, чтобы обеспечить правосудие для 38 австралийцев, которые погибли в 2014 году во время роSSийской агрессии против Украины.

Он также подчеркнул, что лично знает одну из погибших — монахиню, которая учила его дочку.

“Мы наложили санкции (на РоSSию), и мы поддерживаем расследование, чтобы выявить виновных лиц, а потом привлечь их к ответственности», — сказал Тернбулл.

По его словам, Австралия тесно сотрудничает с нидерландскими следователями, которые проводят расследование катастрофы самолета, вследствие которой погибли 298 человек.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт назвал позицию министра иностранных дел Джули Бишоп относительно необходимости дождаться завершения расследования, прежде чем подавать судебные иски по делу MH17, «не совсем правильной».

По его словам, «абсолютно понятно, что за этой катастрофой стоит РФ.

“Слишком долго россияне избегали ответственности за это убийство… Это была не трагедия, это было зверство. Мы знаем больше чем достаточно, чтобы понимать, кто несет ответственность за это», — подчеркнул Эбботт.


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