Сторонник Савченко задержан за угрозу устроить теракт в Раде

Ему может грозить до шести лет лишения свободы по ст.259 Уголовного кодекса

Сторонник депутата Верховной Рады Надежды Савченко в четверг позвонил в киевскую полицию с угрозой устроить теракт в парламенте. "Зарегистрируйте мое сообщение, что я в поддержку Надежды Савченко тоже готовлю террористический акт", - заявил он оператору.

Мужчину сразу вычислили. Им оказался 40-летний житель Киева , которого задержали на улице Вербицкого в Дарницком районе.

Раньше он попадал в поле зрения правоохранителей за совершение разных административных правонарушений. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст.259 Уголовного кодекса - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Территорию возле Верховной Рады на всякий случай проверили, никаких опасных предметов там не было.

Напомним, что 22 марта с Надежды Савченко сняли депутатскую неприкосновенность, после чего ее задержали сотрудники СБУ .

По версии следствия, она вместе с Владимиром Рубаном, главарями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировали осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).