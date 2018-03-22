Владелец телеканала NewsOne пообещал Савченко медийную поддержку

Евгений Мураев также вызвался предоставить скандальному депутату юридическую помощь.

Бывший член Партии регионов, внефракционный нардеп Евгений Мураев, который владеет телеканалом NewsOne, заявил, что предоставит депутату Надежде Савченко медийную и юридическую поддержку.

Об этом он сказал в комментарии LB.ua.

"Я голосовал против согласия на арест и задержание Надежды Савченко, потому что я не двуличный. Я уверен, что народ Украины каждому даст свою оценку. Но я готов поддерживать Надежду. Буду ей оказывать юридическую поддержку и медийную в том числе. Демократия должна быть полноценной. Я считаю, что это решение - политическое и не имеет перспектив в суде. Все это было сделано в интересах президента и чтобы не утопить рейтинг ГПУ", - заявил он.

В свою очередь, нардеп из фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич объяснил свое голосование тем, что "просто не поверил в обвинения, как по Станиславскому".

"Поэтому голосовал против. Мне кажется, что за всем этим стоит политологический проект и желание использовать этот факт для политической игры. Мотиваций может быть много, начиная с отвлечения внимания, заканчивая другими вопросами. Ведь сегодня все обсуждают только тему Савченко. И этого добилась власть. Я считаю, что это расправа, которая будет иметь продолжение. Не исключаю, что инициатива Порошенко по Савченко в итоге добьёт самого Порошенко", - сказал он LB.ua.

Напомним, после публичных заявлений генпрокурора Юрия Луценко о связи Савченко с "Украинским выбором" Виктора Медведчука и "кураторами из Кремля" нардепы из "Оппоблока" Нестор Шуфрич, Вадим Новинский, Игорь Шурма, Николай Скорик, а также экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Василий Гуляев из "Возрождения" проголосовали против согласия на ее задержание и арест.