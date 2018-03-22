Корнацкий проголосовал против ареста Савченко из-за "недоверия к Луценко"

"Не доверяю ни генпрокурору, ни главе СБУ. Они занимаются фальсификаций уголовных дел".

Против разрешения на арест депутата Верховной Рады Надежды Савченко в четверг проголосовали 10 народных депутатов, в том числе два члена коалиции. Один из них, депутат Аркадий Корнацкий, объяснил свое решение отсутствием убедительных доказательств.

"Я голосовал за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко, но против ее ареста и задержания. Этому есть несколько причин и объяснений. Во-первых, в представленном обвинении ГПУ я не увидел каких-то убедительных доказательств ее вины. А все, что говорит генпрокурор с трибуны, это вообще театр одного актера. Я не доверяю ни генпрокурору, ни главе СБУ . Я знаю, что они занимаются фальсификаций уголовных дел", — заявил он в комментарии LB.ua.

Корнацкий уверен, что "задержанием Савченко Украина даёт козыри в руку Кремлю". По его оценкам, смысла в задержании Савченко не было, поскольку она и так является на все допросы.

На уточняющий вопрос LB.ua об уголовных делах против компаний самого Корнацкого, он подтвердил, что "война с Генпрокуратурой у меня действительно идёт. Но это не является причиной моего неголосования, чтобы Савченко не арестовывать".

Вторым депутатом, не поддержавшим представление ГПУ, стал Вадим Кривохатько.

"Это нардепы-аграрии, у них просто проблемы с прокуратурой. Они всегда против. Вот и голосовали так", — объяснил LB.ua нарушение партийной дисциплины один из коллег по фракции.

Напомним, что Корнацкий на парламентских выборах он баллотировался по одномандатному избирательному округу №132 от Блока Петра Порошенко и прошел в Раду, набрав 34,82% голосов избирателей.

Но сейчас у него конфликт с БПП, и еще в апреле 2016 года он анонсировал выход из фракции. В интервью LB.ua Корнакций говорил, что на президента у него есть надежда, а на его политсилу - нет.

Корнакций является совладельцем "Агрофирмы Корнацких".