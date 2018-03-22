Стали известны детали предложения Супрун взятки

И.о. министра подала заявление в НАБУ более года назад.

Стали известны детали предложения Супрун взятки
Фото: Макс Требухов

И.о. министра здравоохранения Уляне Супрун предлагал взятку в виде квартиры в городе Вишневом Киево-Святошинского района депутат Чабановского сельского совета - помощник нардепа Олега Ляшка Александр Богачев и мэр Вишневого Илья Диков. Это дело вышло в публичную плоскость лишь несколько недель назад, но тянется уже больше года.

Об этом говорится в решении Соломенского райсуда Киева по поводу получения доступа к банковским документам инвестфонда "Миглиор" и ООО "Акварели Девелопмент Холдинг" со ссылкой на заявление Супрун.

Еще 25 января прошлого года Супрун написала заявление о предложении ей неправомерной выгоды в Национальное антикоррупционное бюро. По словам руководительницы Министерства здравоохранения, вышеупомянутые лица предложили ей неправомерную выгоду в виде однокомнатной квартиры в ЖК "Акварели 2" по ул. Образования, 19 в городе Вишневом Киево-Святошинского района Киевской области. Площадь квартиры - 44,56 кв.м., стоимость - около 490 тыс грн.

За это Супрун должна была помочь в получении средств международных организаций для закупки магнитно-резонансного томографа и цифрового маммографа коммунальному учреждению "Вишневская городская больница".

В судебном решении говорится, что впервые такое предложение было высказано 24 января 2017 года в кабинете первого заместителя министра, а затем в феврале, а также в июне в ресторане "Катюша" в присутствии Супрун, помощника нардепа и мэра.

В рамках июньской встречи внештатный советник министра Станислав Грещишин приезжал в ЖК "Акварели 2", возможно, посмотреть на квартиру и передал копию своего паспорта и идентификационного кода для ее оформления. Предположительно, планировалось, что жилье оформят на него.

В июле Грещишин встречался с мэром Вишневого в его кабинете. В ноябре мэр передал ему подписанные экземпляры документов по квартире: договор купли-продажи имущественных прав на квартиру, предварительный договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг и др.

С февраля 2017 года по делу велись негласные следственные действия, а встречи советника Супрун фиксировались.

Напомним, в марте этого года Олег Ляшко сообщил в Facebook, что НАБУ проводит обыски в его помощника. Лидер Радикальной партии заявил, что версия о взятке является идиотским обвинением, политическим заказом и попыткой его дискредитации.


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