Луценко намекнул, что за "террористическим дуэтом Рубан-Савченко" стоит Медведчук
"Сделаю все, чтобы прийти сюда и не просто назвать фамилию, а объявить о возбуждении уголовного дела".
Генеральный прокурор Юрий Луценко уверен, что Надежда Савченко и Владимир Рубан, планируя теракты, координировались неким "кукловодом".
"Террористический дуэт Рубан-Савченко не является отдельным эпизодом. Уверен в том, что он координируется со всеми другими элементами антиукраинской деятельности, и Служба безопасности Украины, и военная прокуратура имеют главное задание – установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против украинского государства", - сказал Луценко во время заключительного слова в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса о снятии депутаткой неприкосновенности с Савченко.
"Мы догадываемся, кто этот кукловод потому что слышим тут лозунги так называемого "Украинского выбора", - заявил генпрокурор.
"Сделаю все, чтобы прийти сюда и не просто назвать фамилию, а объявить о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности главного врага Украины, который организует этот внутренний взрывной антиукраинский фронт", - сказал Луценко.
Напомним, лидер движения "Украинский выбор" - Виктор Медведчук, кум президента РФ Владимира Путина и глава Администрации президента при Леониде Кучме. РоSSия пыталась обставить освобождение Савченко как заслугу Медведчука. Сама Савченко заявляла, что Медведчука не знает.
Рубан сотрудничал с "Украинским выбором", но потом отмежевался от этого движения.
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