Джонсон провел параллели между Путиным и Гитлером

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что президент РоSSии Владимир Путин будет прославлять себя на Чемпионате Мира по футболу этим летом таким же образом, как и Адольф Гитлер на Олимпийских Играх в Берлине в 1936 году.

Об этом сообщает The Guardian.

Джонсон, выступая на заседании специального комитета по иностранным делам, отреагировал на замечание депутата-лейбориста Иена Остина, который призвал к тому, чтобы Британия вообще вышла с ЧМ-2018.

«Путин собирается использовать его так же, как Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года», — сказал Остин.

«Я думаю, что ваша характеристика того, что произойдет в Москве, Чемпионат мира…. да, я думаю, что сравнение с 1936 годом безусловно правильное», — сказал Джонсон.

Однако, глава МИД Британии заявил, что по его мнению, это будет несправедливо запрещать английской команде участвовать в ЧМ-2018.