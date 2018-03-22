Джонсон провел параллели между Путиным и Гитлером
Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что президент РоSSии Владимир Путин будет прославлять себя на Чемпионате Мира по футболу этим летом таким же образом, как и Адольф Гитлер на Олимпийских Играх в Берлине в 1936 году.
Об этом сообщает The Guardian.
Джонсон, выступая на заседании специального комитета по иностранным делам, отреагировал на замечание депутата-лейбориста Иена Остина, который призвал к тому, чтобы Британия вообще вышла с ЧМ-2018.
«Путин собирается использовать его так же, как Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года», — сказал Остин.
«Я думаю, что ваша характеристика того, что произойдет в Москве, Чемпионат мира…. да, я думаю, что сравнение с 1936 годом безусловно правильное», — сказал Джонсон.
Однако, глава МИД Британии заявил, что по его мнению, это будет несправедливо запрещать английской команде участвовать в ЧМ-2018.
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