Порошенко подписал закон о строительстве концессионных дорог

Они будут строиться параллельно существующим.

Порошенко подписал закон о строительстве концессионных дорог
Фото: Владислав Мусиенко

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог, которые касаются строительства концессионных дорог.

Об этом сообщила его пресс-служба.

Изменения вносятся в законы "О концессиях", "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", "Об автомобильных дорогах", "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", "Об отчуждении земельных участков других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости". Они направлены на совершенствование законодательного урегулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о строительстве дорог на условиях концессии на своем заседании 27 февраля. Концессионные дороги будут проходить параллельно существующим, чтобы пользователи имели право выбирать: ехать по платной дороге или бесплатной.

Соответствующим законом предусмотрено, в частности, что: на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения; решение о проведении концессионного конкурса принимает Кабинет министров Украины; Кабинет иинистрив Украины определяет максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, построенным на условиях концессии; концессионные платежи зачисляются в Государственный бюджет Украины.


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