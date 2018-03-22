Мэрия Львова утвердила порядок использования красно-черного флага ОУН

Флаг будут вывешивать на админзданиях 9 раз в году.

Во Львовском городском совете достигли компромисса по использованию красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Текст постановления согласовали накануне, а сегодня, 22 марта, за это решение проголосовали 59 депутатов горсовета.

Документом утверждены 9 памятных дат в истории национально-освободительной борьбы украинского народа, в которые на флагштоках у городского совета и у районных администраций города рядом с национальным флагом будет вывешиваться красно-черный.

Также, согласно постановлению,в определенные дни будет размещена символика, связанная с другими выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти борцов, в частности, символика Вооруженных Сил Украины, Пласта и другая.

В дни, когда сессия городского совета совпадать с определенными датами, в сессионном зале также будет установлено красно-черный флаг.

Напомним, ранее Львовский областной совет предложил вывешивать флаг ОУН девять раз в году.