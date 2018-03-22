Мэрия Львова утвердила порядок использования красно-черного флага ОУН
Флаг будут вывешивать на админзданиях 9 раз в году.
Во Львовском городском совете достигли компромисса по использованию красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Текст постановления согласовали накануне, а сегодня, 22 марта, за это решение проголосовали 59 депутатов горсовета.
Документом утверждены 9 памятных дат в истории национально-освободительной борьбы украинского народа, в которые на флагштоках у городского совета и у районных администраций города рядом с национальным флагом будет вывешиваться красно-черный.
Также, согласно постановлению,в определенные дни будет размещена символика, связанная с другими выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти борцов, в частности, символика Вооруженных Сил Украины, Пласта и другая.
В дни, когда сессия городского совета совпадать с определенными датами, в сессионном зале также будет установлено красно-черный флаг.
Напомним, ранее Львовский областной совет предложил вывешивать флаг ОУН девять раз в году.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
22.03.2018 10:43
22.03.2018 10:44