Сытник отрицает, что НАБУ прослушивало Холодницкого

Сообщения некоторых СМИ о негласной прослушке в кабинете главы САП Назара Холодницкого являются искаженной информацией.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил на круглом столе «Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел» в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос собственного корреспондента Укринформа .

«К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея ни единого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает», — заявил Сытник, подчеркнув, что здесь «нечего комментировать».

Директор НАБУ отметил, что журналисты имеют возможность спросить у руководителя САП Холодницкого, о том, что же «он там нашел в своем кабинете».

Сытник подчеркнул, что не допустит, чтобы «кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП».

В четверг директор НАБУ Сытник и руководитель САП Холодницкий в Европарламенте примут участие в международной конференции по вопросам борьбы с коррупцией в Украине.