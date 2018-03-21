В Кропивницком военный похитил из части 14 радиостанций на 80 тыс. гривен

Контрактник задержан СБУ.

В Кропивницком военнослужащий одной из воинских частей задержан по подозрению в хищении 14 радиостанций на 80 тыс. гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили контрактника одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Кировоградской области, на хищении средств связи боевых подразделений", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что сержант роты охраны похитил 14 радиостанций с целью их сбыта. Рыночная стоимость указанного имущества составляет почти 80 тыс. гривен.

"Оперативники спецслужбы разоблачили подозреваемого при продаже шести средств связи вблизи одного из местных торговых центров", - указано в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении военному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия, в том числе проверяется причастность других должностных лиц к противоправным действиям.

Операция по разоблачению подозреваемого проводилась совместно с военной прокуратурой и при содействии командования воинской части.

Напомним, в феврале СБУ раскрыла схему хищения горючего из воинской части в Николаевской области. Один из офицеров завышал объемы потребления ГСМ для перепродажи "излишков".


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