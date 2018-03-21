В Кропивницком военный похитил из части 14 радиостанций на 80 тыс. гривен
Контрактник задержан СБУ.
В Кропивницком военнослужащий одной из воинских частей задержан по подозрению в хищении 14 радиостанций на 80 тыс. гривен, сообщает пресс-центр СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили контрактника одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Кировоградской области, на хищении средств связи боевых подразделений", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что сержант роты охраны похитил 14 радиостанций с целью их сбыта. Рыночная стоимость указанного имущества составляет почти 80 тыс. гривен.
"Оперативники спецслужбы разоблачили подозреваемого при продаже шести средств связи вблизи одного из местных торговых центров", - указано в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении военному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия, в том числе проверяется причастность других должностных лиц к противоправным действиям.
Операция по разоблачению подозреваемого проводилась совместно с военной прокуратурой и при содействии командования воинской части.
Напомним, в феврале СБУ раскрыла схему хищения горючего из воинской части в Николаевской области. Один из офицеров завышал объемы потребления ГСМ для перепродажи "излишков".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
21.03.2018 20:35