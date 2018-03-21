Региональные выборы в Нидерландах: противники ассоциации Украины с ЕС могут победить - FT

Нидерландские избиратели пойдут голосовать на региональных выборах через год после парламентских, на которых антиисламская «Партия свободы» Герта Вильдерса потерпела поражение.

Об этом пишет Financial Times, передает ZN.UA

Издание отмечает, что нидерландские евроскептические настроения не заканчиваются только на его грубом популизме. Среди групп, которые надеются победить сейчас — «Форум за демократию» — новейшая политическая сила страны, которая откровенно поддерживает Nexit, то есть выход Нидерландов из Евросоюза .

Новая партия противопоставляет себя «картелю» истеблишмента. Возглавляет ее 35-летний псевдоинтелектуал Тьерри Боде, который играет на пианино в своем парламентском офисе. Согласно опросам, «Форум за демократию» может прийти вторым на этих выборах, уступив первенство лишь правящей партии VVD, которую возглавляет премьер-министр Марк Рютте. В свою очередь, политическая сила популиста Вильдерса пасет задних.

У «Форума за демократию» сейчас есть только два места в нидерландском парламенте. Но присущий ей респектабельный популизм звучит необычно на фоне антииммигрантской риторики, которая в Западной Европе стала новой нормой. Партия была основана после того, как она успешно инициировала и одержала победу на референдуме против ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2016 году. Среди ее электоральных кандидатов профессионалы из разных сфер: юристы, экономисты и журналисты.

«Политическая сила Боде — это европопулизм версии 2.0. Она новая, но довольно опасная угроза для Брюсселя и нидерландского истеблишмента в эпоху молодых бунтарей, таких как австрийский Себастьян Курц или итальянцы Луиджи Ди Маио и Маттео Сальвини», — говорится в статье.

«Форум за демократию» хочет отобрать традиционных избирателей у партии Рютте и привлечь всех, кому надоели правительства, созданные на основе консенсуса, которые уже стали частью политического ДНК Нидерландов. Издание отмечает, что Боде больше похож на экс-стратега президента США Стива Бенонона, чем на французскую популистку Марин Ле Пен.