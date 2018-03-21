СБУ задержала бывшего боевика "ДНР" в Херсоне

Им оказался бывший сотрудник органов МВД.

В Херсоне сотрудники Службы безопасности и прокуратуры задержали бывшего боевика так называемой "республиканской гвардии ДНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Им оказался житель Херсона, который в 2015 году решил "подзаработать" в рядах боевиков.

"Бывший работник органов МВД Украины "трудоустроился" в разведуправлении так называемой республиканской гвардии "ДНР". Через три месяца после конфликта с представителями "казачьих" группировок мужчина покинул террористов и длительное время скрывался в родном городе", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Следственные действия продолжаются.

Напомним, бывшего вице-мэра Херсона отправили под суд за работу на "ДНР".