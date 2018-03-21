СБУ задержала бывшего боевика "ДНР" в Херсоне

Им оказался бывший сотрудник органов МВД.

СБУ задержала бывшего боевика "ДНР" в Херсоне
Фото: ssu.gov.ua

В Херсоне сотрудники Службы безопасности и прокуратуры задержали бывшего боевика так называемой "республиканской гвардии ДНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Им оказался житель Херсона, который в 2015 году решил "подзаработать" в рядах боевиков.

"Бывший работник органов МВД Украины "трудоустроился" в разведуправлении так называемой республиканской гвардии "ДНР". Через три месяца после конфликта с представителями "казачьих" группировок мужчина покинул террористов и длительное время скрывался в родном городе", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Следственные действия продолжаются.

Напомним, бывшего вице-мэра Херсона отправили под суд за работу на "ДНР".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Нацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квотНацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квот
Швеция претендует на роль посредника между США и КНДРШвеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала семерых участников акции под КабминомПолиция задержала семерых участников акции под Кабмином
Полиция расследует смерть бывшего генического депутата как несчастный случайПолиция расследует смерть бывшего генического депутата как несчастный случай
"Власти ЛДНР" разрешили боевикам легализировать "отжатые" автомобили"Власти ЛДНР" разрешили боевикам легализировать "отжатые" автомобили
СБУ задержала жительницу Мариуполя, переоформлявшую квартиры в Донецке на боевиковСБУ задержала жительницу Мариуполя, переоформлявшую квартиры в Донецке на боевиков
Горбулин считает путинскую РоSSию угрозой "абсолютно всем странам бывшего СССР"Горбулин считает путинскую РоSSию угрозой "абсолютно всем странам бывшего СССР"
Генштаб ВС фюрера РФ приказал боевикам на период проведения выборов в РоSSии ограничить обстрелы на ДонбассеГенштаб ВС фюрера РФ приказал боевикам на период проведения выборов в РоSSии ограничить обстрелы на Донбассе
Полиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп ЛевченкоПолиция задержала пятерых человек на месте драки, в которой пострадал нардеп Левченко
Во Львове полиция задержала супругов - взяточниковВо Львове полиция задержала супругов - взяточников
СБУ задержала поставщика лекарств в "ДНР"СБУ задержала поставщика лекарств в "ДНР"
Бывшего вице-мэра Херсона отправили под суд за работу на "ДНР"Бывшего вице-мэра Херсона отправили под суд за работу на "ДНР"
Последние новости
Подгружаем последние новости