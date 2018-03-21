СБУ задержала бывшего боевика "ДНР" в Херсоне
Им оказался бывший сотрудник органов МВД.
В Херсоне сотрудники Службы безопасности и прокуратуры задержали бывшего боевика так называемой "республиканской гвардии ДНР".
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Им оказался житель Херсона, который в 2015 году решил "подзаработать" в рядах боевиков.
"Бывший работник органов МВД Украины "трудоустроился" в разведуправлении так называемой республиканской гвардии "ДНР". Через три месяца после конфликта с представителями "казачьих" группировок мужчина покинул террористов и длительное время скрывался в родном городе", - говорится в сообщении.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Следственные действия продолжаются.
Напомним, бывшего вице-мэра Херсона отправили под суд за работу на "ДНР".
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