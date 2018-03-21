Сытник назвал "фантастикой" сообщения о прослушке Холодницкого

"Журналисты пишут такое, что фантастический роман просто отдыхает", - отметил директор НАБУ.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник опроверг сообщения о прослушке в кабинете антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Об этом сообщает "Укринформ".

"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея ни единого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает", - заявил Сытник, подчеркнув, что здесь "нечего комментировать".

Директор НАБУ отметил, что журналисты имеют возможность спросить у Холодницкого, о том, что же "он там нашел в своем кабинете".

Сытник подчеркнул, что не допустит, чтобы "кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП".

В четверг директор НАБУ Сытник и руководитель САП Холодницкий в Европарламенте примут участие в международной конференции по вопросам борьбы с коррупцией в Украине.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого.