Апелляционный суд отказался вернуть бывшему замглавы АП Чмырю $1,2 млн

Средства были признаны вещественным доказательством.

Апелляционный суд отказался вернуть бывшему замглавы АП Чмырю $1,2 млн
Фото: censor.net.ua

Апелляционный суд Киева отказался вернуть бывшему заместителю главы Администрации Президента, депутату Сумского областного совета Юрию Чмырю 1,2 млн долларов, изъятые у него в ходе обысков.

Об этом говорится в материалах суда.

Ранее Печерский районный суд Киева арестовал данную сумму.

Адвокат Чмыря подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции и обязать прокуроров вернуть деньги.

Апелляционный суд посчитал, что Печерский райсуд обоснованно арестовал средства, которые были признаны следователями вещественным доказательством.

В связи с этим суд отказал адвокату в удовлетворении иска.

Напомним, в августе прошлого года прокуратура Сумской области завершила досудебное расследование в отношении Чмыря по подозрению в махинациях с паспортами и декларировании недостоверных сведений.

В 2014 году после бегства Виктора Януковича Чмырь подал заявление об утрате паспорта по неосторожности, на основании которого получил новый документ. При этом он продолжал использовать старый паспорт для осуществления юридически значимых нотариальных действий.

Кроме того, следствие установило, что в декларации Чмыре не указаны 9 квартир и 3 паркоместа в Киеве, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух ООО. Все это имущество стоимостью около 40 млн гривен записано на его 20-летнюю дочь, которая до сих пор живет с отцом.


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