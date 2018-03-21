Порошенко решил сменить главу Волынской ОГА

Президент направил представление на назначение на эту должность Александра Савченко

Порошенко решил сменить главу Волынской ОГА
Фото: volynnews.com

Президент Петр Порошенко направил представление на назначение Александра Савченко главой Волынской областной государственной администрации.

Об этом говорится в ответе Кабинета министров на запрос "Волынских новостей".

"На заседании Правительства 14 марта принято решение внести Президенту Украины представление о назначении Савченко А.И.", - говорится в тексте ответа.

Информация о том, что Савченко может сменить на этой должности Владимира Гунчика появилась еще в декабре прошлого года. Сам Савченко также выразил готовность возглавить Волынскую ОГА.

Источник "Украинских новостей" сообщил, что президент Порошенко 23 марта посетит Луцк для представления нового губернатора Волынской области Савченко.

"В пятницу Президент планирует представить в Луцке нового главу Волынской ОГА", - сказал он.

60-летний Савченко в январе-ноябре 2017 года был первым заместителем председателя Киевской обладминистрации, в 2014-2016 годах - директором департамента экономической безопасности Национальной акционерной кампании "Нефтегаз Украины", в 2007-2010 годах - заместителем министра внутренних дел (Юрия Луценко).

Гунчик является волынским губернатором с 24 июля 2014 года. Весной 2014 года в ходе президентских выборов он руководил избирательным штабом Петра Порошенко на Волыни.

14 марта Кабинет министров внес на рассмотрение Порошенко представление об увольнении Гунчика и назначении Савченко, соответствующий указ о назначении президент пока не подписал.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде
В США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSииВ США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSии
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Нацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квотНацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квот
Блок рекламы


Похожие новости
Ярош поддержал главу Николаевской ОГА СавченкоЯрош поддержал главу Николаевской ОГА Савченко
Депутаты решили переписать постановление о непризнании выборов президента РФДепутаты решили переписать постановление о непризнании выборов президента РФ
Порошенко не собирается отменять поездку на саммит НАТО из-за угроз ВенгрииПорошенко не собирается отменять поездку на саммит НАТО из-за угроз Венгрии
Порошенко провел переговоры с эмиром КатараПорошенко провел переговоры с эмиром Катара
"Власти ЛДНР" разрешили боевикам легализировать "отжатые" автомобили"Власти ЛДНР" разрешили боевикам легализировать "отжатые" автомобили
Савченко попросила Порошенко уволить генпрокурораСавченко попросила Порошенко уволить генпрокурора
Порошенко договорился с Кувейтом о поставках оружияПорошенко договорился с Кувейтом о поставках оружия
Порошенко объявил сфальсифицированными результаты выборов в КрымуПорошенко объявил сфальсифицированными результаты выборов в Крыму
Порошенко внес в Раду законопроект о валютеПорошенко внес в Раду законопроект о валюте
Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины, - ПорошенкоЕдинственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины, - Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости