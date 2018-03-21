Порошенко решил сменить главу Волынской ОГА

Президент направил представление на назначение на эту должность Александра Савченко

Президент Петр Порошенко направил представление на назначение Александра Савченко главой Волынской областной государственной администрации.

Об этом говорится в ответе Кабинета министров на запрос "Волынских новостей".

"На заседании Правительства 14 марта принято решение внести Президенту Украины представление о назначении Савченко А.И.", - говорится в тексте ответа.

Информация о том, что Савченко может сменить на этой должности Владимира Гунчика появилась еще в декабре прошлого года. Сам Савченко также выразил готовность возглавить Волынскую ОГА.

Источник "Украинских новостей" сообщил, что президент Порошенко 23 марта посетит Луцк для представления нового губернатора Волынской области Савченко.

"В пятницу Президент планирует представить в Луцке нового главу Волынской ОГА", - сказал он.

60-летний Савченко в январе-ноябре 2017 года был первым заместителем председателя Киевской обладминистрации, в 2014-2016 годах - директором департамента экономической безопасности Национальной акционерной кампании "Нефтегаз Украины", в 2007-2010 годах - заместителем министра внутренних дел (Юрия Луценко).

Гунчик является волынским губернатором с 24 июля 2014 года. Весной 2014 года в ходе президентских выборов он руководил избирательным штабом Петра Порошенко на Волыни.

14 марта Кабинет министров внес на рассмотрение Порошенко представление об увольнении Гунчика и назначении Савченко, соответствующий указ о назначении президент пока не подписал.