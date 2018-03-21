Куприй подал в суд на Кличко
Дело касается назначения руководителя Департамента здравоохранения.
Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску народного депутата Виталия Куприя к Киевского городского главы Виталия Кличко. Об этом говорится в решении суда от 16 марта, оппубликованом в Едином реестре судебных решений.
Истец просит суд отменить распоряжение о назначении Валентины Гинзбург на должность директора Департамента здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета. В частности, по поводу несогласования этой кандидатуры с Министерством здравоохранения. Судебное заседание назначено на 23 апреля.
В качестве третьих сторон выступает Валентина Гинсбург и МОЗ.
Напомним, в октябре 2017 года глава КГГА Виталий Кличко назначил директором Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург, которая выиграла конкурс на эту должность.
Гинзбург с марта 2017 года занимала должность заместителя начальника этого департамента и исполняла обязанности директора. Ей 53 года, она закончила Днепропетровский медицинский институт, позже училась также в региональном институте государственного управления при президенте Украины. Является доктором медицинских наук.
Предыдущий директор департамента здравоохранения КГГА Татьяна Донченко была уволена в сентябре 2016 года.
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Политика
21.03.2018 14:23