В здании парламента Косово депутаты распылили слезоточивый газ

Инцидент произошел во время голосования за соглашение о признании линии госграницы с Черногорией.

Депутаты парламента Косово распылили слезоточивый газ в зале во время голосования за соглашение о признании линии госграницы с Черногорией.

Об этом сообщает издание KosovaPress.

Журналист Башким Пристина опубликовал фото инцидента в Фейсбуке.

Фото: facebook.com/akr.akr.946

Это уже не первое голосование за это решение. Ранее голосование по границе провоцировали потасовки между активистами и полицейскими.

По данным издания, к активному протесту прибегли депутаты из радикального оппозиционного движения "Самоопределение". Они считают, что утверждение этого документа несправедливо распределяет границы. Черногории якобы отходит 8 тысячам гектаров земли Косово.

Напомним, ранее в здание парламента Косова бросили взрывное устройство.


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