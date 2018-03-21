Новостей.COM ⇒ Политика

У АП устроили акцию с требованием уволить губернатора Савченко Националисты считают главу ОГА виновным в смерти летчика Волошина. Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Около 100 представителей националистических организацией проводят акцию у здания Администрации президента. Члены "Национального корпуса, ВО "Свобода" и "Правого сектора" требуют расследовать причины самоубийства исполняющего обязанности директора Николаевского международного аэропорта, участника боевых действий на востоке Украины, летчика Владислава Волошина. Участники акции предали в Администрацию президента письмо с требованием уволить главу Николаевской обладминистрации Алексея Савченко, чьи действия могли привести к самоубийству Волошина. Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. В момент самоубийства дома у Волошина находилась его семья. О возможных причинах самоубийства читайте в статье "Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин".

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.