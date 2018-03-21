У АП устроили акцию с требованием уволить губернатора Савченко

Националисты считают главу ОГА виновным в смерти летчика Волошина.

Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко
Фото: Сергей Нужненко

Около 100 представителей националистических организацией проводят акцию у здания Администрации президента.

Члены "Национального корпуса, ВО "Свобода" и "Правого сектора" требуют расследовать причины самоубийства исполняющего обязанности директора Николаевского международного аэропорта, участника боевых действий на востоке Украины, летчика Владислава Волошина.

Участники акции предали в Администрацию президента письмо с требованием уволить главу Николаевской обладминистрации Алексея Савченко, чьи действия могли привести к самоубийству Волошина.

Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. В момент самоубийства дома у Волошина находилась его семья.

О возможных причинах самоубийства читайте в статье "Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин".


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