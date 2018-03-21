Суд согласился допросить Азарова по видеосвязи из РоSSии

Допрос возможен на следующей неделе.

Суд согласился допросить Азарова по видеосвязи из РоSSии
Николай Азаров
Фото: kri.com.ua

Оболонский районный суд Киева согласился допросить по видеоконференцсвязи бывшего премьер-министра Николая Азарова как свидетеля по делу экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Также может быть допрошен по видеосвязи экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-командующий Внутренних войск Станислав Шуляк, начальник охраны Януковича Константин Кобзарь и личный охранник Януковича Сергей Бернацкий.

Допрос возможен, но "без привлечения каких-либо органов РоSSийской Федерации, поскольку ходатайство о международно-правовой помощи в данном уголовном производстве будет противоречить целям тех соглашений, которые были подписаны между Украиной и РФ".

Суд предложил допросить этих свидетелей 27, 28 и 29 марта.

При этом адвокат Виталий Сердюк и другие защитники экс-президента попросили перенести допросы на другие даты, так как в этот период они намерен отбыть в Германию. По словам адвокатов, там запланированы встречи с международными правозащитными организациями для предоставления доказательств якобы преследования защитников Януковича со стороны украинской власти. Судья Девятко решил на данный момент не принимать решение о переносе даты допроса.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил подозрение экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, и ведении агрессивной войны.

Начиная с 6 марта 2018 года в Оболонском районном суде Киева идут допросы свидетелей защиты. Уже были заслушаны показания бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, авиадиспетчера Андрея Черткова и представительницы "антимайдана" из Крыма Оксаны Медиевой. Еще один свидетель, бывший начальник Управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Александр Щеголев, отказался давать показания.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде
В США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSииВ США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSии
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Нацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квотНацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квот
Блок рекламы


Похожие новости
Украина ужесточает условия въезда для граждан РоSSииУкраина ужесточает условия въезда для граждан РоSSии
ПАСЕ готовит на апрель расширенные дебаты по РоSSииПАСЕ готовит на апрель расширенные дебаты по РоSSии
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы в РоSSииCharlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы в РоSSии
Посла РоSSии вызвали в МИД Швеции из-за дела СкрипаляПосла РоSSии вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля
Климкин: для РоSSии уже нет "красных линий", она начала войну против цивилизованного мираКлимкин: для РоSSии уже нет "красных линий", она начала войну против цивилизованного мира
Чего ждать от Путина и его агрессивной РоSSии? - WPЧего ждать от Путина и его агрессивной РоSSии? - WP
Оператора телефонной связи в Одессе уличили в сотрудничестве с ФСБ РоSSииОператора телефонной связи в Одессе уличили в сотрудничестве с ФСБ РоSSии
Рада завтра рассмотрит постановление о непризнании легитимности выборов в РоSSииРада завтра рассмотрит постановление о непризнании легитимности выборов в РоSSии
Заключенного в РоSSии Кольченко на 13 суток поместили в штрафной изоляторЗаключенного в РоSSии Кольченко на 13 суток поместили в штрафной изолятор
Как в РоSSии агитируют бойкотировать «выборы Путина»Как в РоSSии агитируют бойкотировать «выборы Путина»
Последние новости
Подгружаем последние новости