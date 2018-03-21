Суд согласился допросить Азарова по видеосвязи из РоSSии

Допрос возможен на следующей неделе.

Оболонский районный суд Киева согласился допросить по видеоконференцсвязи бывшего премьер-министра Николая Азарова как свидетеля по делу экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Также может быть допрошен по видеосвязи экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-командующий Внутренних войск Станислав Шуляк, начальник охраны Януковича Константин Кобзарь и личный охранник Януковича Сергей Бернацкий.

Допрос возможен, но "без привлечения каких-либо органов РоSSийской Федерации, поскольку ходатайство о международно-правовой помощи в данном уголовном производстве будет противоречить целям тех соглашений, которые были подписаны между Украиной и РФ ".

Суд предложил допросить этих свидетелей 27, 28 и 29 марта.

При этом адвокат Виталий Сердюк и другие защитники экс-президента попросили перенести допросы на другие даты, так как в этот период они намерен отбыть в Германию. По словам адвокатов, там запланированы встречи с международными правозащитными организациями для предоставления доказательств якобы преследования защитников Януковича со стороны украинской власти. Судья Девятко решил на данный момент не принимать решение о переносе даты допроса.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил подозрение экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, и ведении агрессивной войны.