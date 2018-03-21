Пимахова уволилась из Миграционной службы
Первый замглавы ГМС - фигурант громкого скандала о взятках.
Кабинет министров уволил первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову.
"Пимахову уволили по собственному желанию", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко агентству "Интерфакс-Украина" после заседания правительства в среду.
Пимахова была назначена первым замглавы миграционной службы в январе 2017 года.
Напомним, 29 ноября сотрудники СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, который "вел" первого Пимахову. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обнародовало видео переговоров агента с Пимаховой, снятые скрытой камерой.
Агент НАБУ Сергей Титенков вступил в близкие отношения с Пимаховой и попытался договориться о легализации в Украине иностранцев за взятки. Та согласилась, но позже подала заявление в правоохранительные органы о провоцировании взятки.
В январе НАБУ провело обыски в квартире Пимаховой, но уведомление о подозрении ей вручено не было.
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21.03.2018 13:07