Пимахова уволилась из Миграционной службы

Первый замглавы ГМС - фигурант громкого скандала о взятках.

Кабинет министров уволил первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову.

"Пимахову уволили по собственному желанию", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко агентству "Интерфакс-Украина" после заседания правительства в среду.

Пимахова была назначена первым замглавы миграционной службы в январе 2017 года.

Напомним, 29 ноября сотрудники СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, который "вел" первого Пимахову. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обнародовало видео переговоров агента с Пимаховой, снятые скрытой камерой.

Агент НАБУ Сергей Титенков вступил в близкие отношения с Пимаховой и попытался договориться о легализации в Украине иностранцев за взятки. Та согласилась, но позже подала заявление в правоохранительные органы о провоцировании взятки.

В январе НАБУ провело обыски в квартире Пимаховой, но уведомление о подозрении ей вручено не было.