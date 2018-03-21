Депутаты решили переписать постановление о непризнании выборов президента РФ

Фракции коалиции "Народный фронт" и БПП подали два разных проекта постановления.

Депутаты решили переписать постановление о непризнании выборов президента РоSSийской Федерации.

Об этом на заседании заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел Анна Гопко, передаёт корреспондент LB.ua.

"Ко мне обратился спикер парламента Андрей Парубий, чтобы мы рекомендовали парламенту принять консолидированное постановление относительно выборов президента РФ . Чтобы от коалиции было подано одно постановление, а не два, как есть сейчас", - заявила она.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел и нардеп "Батькивщины" Борис Тарасюк отметил, что фракции коалиции "Народный фронт" и БПП подали два разных проекта постановления.

В частности, проектом постановления - 8153, авторов: Максима Бурбака и Георгия Логвинского из "Народного фронта" предлагалось принять Заявление ВР по поводу непризнания Украиной легитимности в целом выборов президента РФ , их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица.

Тогда как фракция БПП в лице представителя президента Ирины Луценко и группы нардепов предложила принять Заявление ВР о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ только на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

"Если мы не признаем выборы президента РФ в целом, тогда мы попадаем в правовой вакуум", - подчеркнула Луценко.

По оценкам МИДа, непризнание выборов президента РФ в целом может негативно отобразиться на процессе освобождения украинских политзаключённых в РоSSии. Поэтому внешнеполитическое ведомство рекомендовало парламентскому комитету и Раде принять Заявление о нелегитимности выборов президента РФ только на территории АРК. Однако, члены комитета от "Народного фронта" и Радикальной партии Олега Ляшко настаивали на необходимости принятия парламентом более жесткого заявления о непризнании избрания Владимира Путина на всей территории РФ .

В то же время, заместитель комитета и нардеп Игорь Гузь предложил двум фракциям коалиции "сесть в закрытом режиме и провести заседание, чтобы подготовить единое постановление".

Представитель президента в Раде Луценко добавила, что фракции большинства начнут такую работу.

"Завтра постановление по выборам президента РФ не будет выноситься на голосование в сессионный зал", - добавила она в комментарии LB.ua.

Напомним, 19 марта нардепы Максим Бурбак и Георгий Логвинский внесли в Раду проект заявления о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ , их результатов и актов избранного на эту должность Владимира Путина.

В аннексированном Крыму Путин набрал 92,15% голосов.