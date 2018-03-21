Украина ужесточает условия въезда для граждан РоSSии

Вводится механизм предварительной проверки оснований для въезда в Украину.

?Украина ужесточает условия въезда для граждан РоSSии
Фото: dpsu.gov.ua

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта 2018 года, которое ужесточает условия въезда на территорию Украины граждан РоSSийской Федерации.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Решение предусматривает создание механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину. Граждане из списка стран миграционного риска, и в первую очередь граждане РоSSии, должны будут заблаговременно по электронным каналам сообщать органам власти Украины о намерении совершить поездку.

С этой целью Кабинет министров обязан в течение месяца разработать и внести в парламент необходимые изменения в законы о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и о пограничном контроле.

Также правительству поручили подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые усилят ответственность за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставление жилья, регистрацию иностранцев и лиц без гражданства и оформление для них документов, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Согласно решению СНБО, в течение двух месяцев должен быть подготовлен и утвержден порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины; порядок информационного взаимодействия субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства; порядок заполнения и использования иммиграционной карточки, в частности при проверке оснований для въезда в Украину, продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства на ее территории.

Напомним, что с 1 января 2018 года на границе Украины начала работать биометрическая верификация иностранцев. Под обязательную фиксацию отпечатков пяти пальцев правой руки подпадают граждане 70 государств, в том числе РоSSии, отнесенные к рисковой категории. Но потребовать отпечатки могут и у других иностранцев - по результатам анализа и оценки рисков.


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