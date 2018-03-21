Бывшим работникам силовых органов начали выплачивать повышенные пенсии
За 2 года военные пенсии возрастут примерно вдвое.
Бывшим работникам силовых органов начали выплачивать повышенные пенсии.
Об этом на заседании правительства сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
"Принятие Правительством 21 февраля постановления №103 позволило начать первый этап перерасчета пенсий нашим силовикам. Это было сделано с учетом того, что с 1 марта 2018 было введено в действие в полном объеме постановление Правительства №704, согласно которой должностные оклады силовиков (кроме национальной полиции) увеличились более чем в четыре раза", - отметил министр.
Он также подробно рассказал о порядке повышения размера пенсий.
"Военнослужащим и некоторым другим лицам, перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом трех составляющих обновленного денежного обеспечения, определенного по состоянию на 1 марта 2018 года, а именно: оклада по должности, воинскому или специальному званию и надбавкой по выслуге лет. Выплата этих пенсий будет осуществляться поэтапно, начиная с 1 января 2018 года в следующих размерах: с 1 января 2018 года 50% суммы повышения (не менее 1500 грн в среднем), с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 75% от суммы повышения (еще примерно 750 грн в среднем), и с 1 января 2020 100% суммы повышения (в среднем еще 750 грн до этой суммы)", - пояснил Рева.
Для бывших милиционеров перерасчет пенсий будет осуществляться с учетом денежного обеспечения полицейского за январь 2016 года.
"Новый размер пенсий бывшие работники милиции получат также с 1 января 2018 года. Сумма перечисленных пенсий для выплаты за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2017 года будет выплачиваться после выделения средств из Госбюджета в следующем порядке: с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 50% разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером пенсии, с 1 января 2020 100% разницы между месячным размером повышенной пенсии и месячным размером пенсии", - отметил министр.
Рева также сообщил, что существует законодательная проблема в разном порядке перерасчета пенсий для бывших милиционеров и других силовиков. По его словам, министерство вносило предложение по выравниванию условий расчета и перерасчета пенсий для всех категорий силовиков к соответствующему законопроекту, и работа в этом направлении должна быть продолжена.
"Вместе с тем, правительству удалось выписать формулу таким образом, что, несмотря на разницу в способах повышения пенсий, размеры повышения являются практически идентичными, как для бывших милиционеров, так и для бывших работников других силовых органов власти", - подчеркнул министр.
Он также отдельно проинформировал о проделанной работе на сегодняшний день.
"Что уже сделано на сегодняшний день - органами Пенсионного фонда до 2 марта предоставлены уполномоченным органам силовых министерств и ведомств списки пенсионеров для составления справок о размерах денежного обеспечения. Вместе в списки включено 536 000 пенсионеров силовых органов. По состоянию на 20 марта в органы Пенсионного фонда поступило 89000 таких справок. По предоставленным справкам, уже сегодня, дополнительными сведениями выплачено повышенные пенсии 15,3 тысячам пенсионеров на общую сумму более 62 млн гривен, и повышенный размер пенсий они получают начиная с 1 января 2018 года", - заявил Рева.
Учитывая то, что на 1 января 2018 средняя пенсия военных составляла 2898 гривен, то за 2 года военные пенсии возрастут примерно вдвое.
Напомним, ранее Кабмин решил повысить пенсии военным до принятия соответствующего закона.
В декабре 2015 года в закон о гарантиях соцзащиты бывших работников органов внутренних дел внесли изменения, согласно которым пенсии сотрудников милиции должны рассчитывать с учетом зарплат сотрудников Нацполиции. В Пенсионном фонде заявили, что не могут поднять пенсии, поскольку в постановлении Кабмина про денежное обеспечение полицейских Нацполиции перерасчет пенсии для бывших милиционеров не предусмотрен.
16 февраля 2018 года Верховный Суд постановил пересчитать пенсии бывшим милиционерам.
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Политика
21.03.2018 13:05