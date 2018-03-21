Савченко подала в суд в связи с исключением из комитета по нацбезопасности

"Невозможно исключить члена комитета из комитета".

Савченко подала в суд в связи с исключением из комитета по нацбезопасности
Фото: Анна Стешенко

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко обратилась в Верховный Суд с просьбой отменить решение парламента об ее исключении из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Сегодня мною был подан административный иск в Верховный Суд о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады об исключении меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне... Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", - заявила она в фейсбуке.

Напомним, 15 марта Верховная Рада исключила нардепа Надежду Савченко из своего комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. За такое решение проголосовали 261 депутат. Как член комитета Савченко имела доступ к государственной тайне.

Исключить депутата из своего состава комитет рекомендовал еще год назад, после того как Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР". Но Рада пошла на такой шаг только после заявления генерального прокурора Юрия Луценко, обвинившего Савченко в планировании теракта в парламенте. Она якобы планировала устроить взрывы в правительственной ложе парламента, минометами обстрелять зал заседаний и потом из автоматов добивать выживших.


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