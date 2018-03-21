В суде над Януковичем допросили представительницу "антимайдана" из Крыма

Она стала третьим свидетелем защиты экс-президента.

В суде над Януковичем допросили представительницу "антимайдана" из Крыма
Фото: criminal-advocat.com/

В Оболонском районном суде Киева в среду, 21 марта, состоялся допрос жительницы Крыма Оксаны Медиевой. Она стала третьим свидетелем защиты бывшего президента Виктора Януковича, которого заочно судят по обвинению в государственной измене.

Медиева давала показания по видеосвязи, отмечает "Интерфакс-Украина".

Она рассказала о том, что на автобусы с жителями Крыма, которые возвращались из Киева после акций в поддержку власти во время Майдана в 2014 году, якобы нападали неизвестные лица. Она заявила, что автобусы с участниками "антимайдана" останавливали на блокпостах, после чего ехавшие в них крымчане якобы подвергались физическим и моральным издевательствам.

По ее словам, после возвращения в Крым об этой ситуации стало известно многим жителям полуострова. Медиева указала, что отсутствие надлежащей реакции правоохранительных органов Украины на озвученные ею факты стало одной из причин, почему она поддержала аннексию Крыма РоSSийской Федерацией.

Медиева во времена Майдана работала в Партии регионов.

Напомним, 21 февраля в Оболонском райсуде Киева завершились допросы свидетелей обвинения, последним был президент Петр Порошенко, а с 6 марта стартовали допросы свидетелей защиты. Уже были заслушаны показания бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары и авиадиспетчера Андрея Черткова. Еще один свидетель, бывший начальник Управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Александр Щеголев, отказался давать показания.

Среди других свидетелей, которых хочет допросить защита Януковича, есть бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава АП Андрей Клюев, экс-министр МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-командующий Внутренних войск Станислав Шуляк, командующий ВМС и начальник Генштаб Юрий Ильин, работник Службы безопасности Сергей Бернадский, экс-глава МИД Леонид Кожара, начальник Управления СБУ в Киеве и области Александр Щеголев, бывший начальник охраны Президента Константин Кобзар.


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