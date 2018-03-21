Кабмин создал госучреждение "Офис по привлечению инвестиций"

На его работу выделяют 50 млн гривен.

Кабмин создал госучреждение "Офис по привлечению инвестиций"
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на своем заседании 21 марта принял распоряжение о создании государственного учреждения "Офис по привлечению и поддержке инвестиций".

В нем говорится, что офис создается с целью стимулирования и развития инвестиционной деятельности в Украине, улучшения правовых, экономических и социальных условий такой деятельности, а также обеспечения равной защиты прав и интересов субъектов.

Кроме того, предполагается, что офис будет способствовать взаимодействию инвесторов с государственными органами и органами местного самоуправления, соответствующими субъектами хозяйствования во время подготовки и реализации ими проектов по привлечению инвестиций.

На данный офис предусмотрено выделение 50 млн гривен из общего фонда государственного бюджета на 2018 год.

Напомним, в 2016 году Кабмин создал временный консультационно-совещательный орган "Офис по привлечению инвестиций" и назначил его директором управляющего партнера киевского офиса международной юридической фирмы CMS Cameron McKenna LLC Даниила Билака.

Офис имел право информировать госорганы и органы местного самоуправления о случаях, свидетельствовующих о нарушениях законных интересов иностранных инвесторов, подавать обращения об их дополнительном изучении, принятии мер с целью их устранения и привлечения виновных к ответственности согласно законодательству.


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