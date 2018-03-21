Си Цзиньпин сделал предостережение Тайваню и Гонконгу
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин в речи на закрытии ежегодной парламентской сессии назвал Китай растущей глобальной державой и заявил, что любые попытки разделить страну обречены на провал.
Об этом сообщает ВВС.
Речь Си Цзиньпина стала серьезным предостережением от сепаратистских поползновений — в первую очередь это предупреждение было адресовано Тайваню и Гонконгу. Председатель КНР отметил, что для процветания страна должна быть единой и подчеркнул, что считает абсолютно невозможным «отделить хотя бы один дюйм от территории Китая».
«Все попытки и хитрости, направленные на то, чтобы разделить страну, обречены на провал и будут осуждены народом, и их инициаторы будут наказаны историей», — подчеркнул он.
Си Цзиньпин также сказал, что Китай не может позволить себе расслабиться и быть довольным своим нынешним экономическим развитием.
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