Си Цзиньпин сделал предостережение Тайваню и Гонконгу

Си Цзиньпинь

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин в речи на закрытии ежегодной парламентской сессии назвал Китай растущей глобальной державой и заявил, что любые попытки разделить страну обречены на провал.

Об этом сообщает ВВС.

Речь Си Цзиньпина стала серьезным предостережением от сепаратистских поползновений — в первую очередь это предупреждение было адресовано Тайваню и Гонконгу. Председатель КНР отметил, что для процветания страна должна быть единой и подчеркнул, что считает абсолютно невозможным «отделить хотя бы один дюйм от территории Китая».

«Все попытки и хитрости, направленные на то, чтобы разделить страну, обречены на провал и будут осуждены народом, и их инициаторы будут наказаны историей», — подчеркнул он.

Си Цзиньпин также сказал, что Китай не может позволить себе расслабиться и быть довольным своим нынешним экономическим развитием.

Источник: Лига


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