Серьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсети

?Сторонники защитников "русского мира" в соцсетях сообщают о тяжелых потерях боевиков так называемой "ДНР" на фронте, передает Час Пик.

Так, женщина с ником Марина Харькова сообщила в соцсети Твиттер о больших потерях боевиков. При этом она отказалась писать подробности, которые, по ее словам, страшные. Позже выяснилось, что Марина - это военный корреспондент "ДНР".

В свою очередь, дончане рассказали, что в Калининской больнице был нешуточный ажиотаж из-за большого количества карет скорой помощи с мигалками.

Очевидцы сообщают об аналогичной ситуации в оккупированной Макеевке. В социальных сетях предполагают, что в окрестностях Донецка ночью произошел крупный бой, в результате которого боевики понесли тяжелые потери.