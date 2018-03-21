Серьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсети

груз_200

?Сторонники защитников "русского мира" в соцсетях сообщают о тяжелых потерях боевиков так называемой "ДНР" на фронте, передает Час Пик.

Так, женщина с ником Марина Харькова сообщила в соцсети Твиттер о больших потерях боевиков. При этом она отказалась писать подробности, которые, по ее словам, страшные. Позже выяснилось, что Марина - это военный корреспондент "ДНР".

скрин
скрин

В свою очередь, дончане рассказали, что в Калининской больнице был нешуточный ажиотаж из-за большого количества карет скорой помощи с мигалками. 

Очевидцы сообщают об аналогичной ситуации в оккупированной Макеевке. В социальных сетях предполагают, что в окрестностях Донецка ночью произошел крупный бой, в результате которого боевики понесли тяжелые потери.

скрин
скрин
скрин


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде
В США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSииВ США призвали страны НАТО выдворить послов РоSSии
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Нацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квотНацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квот
Блок рекламы


Похожие новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Боевики обстреляли бензовоз по пути на Донецкую фильтровальную станциюБоевики обстреляли бензовоз по пути на Донецкую фильтровальную станцию
Боевики ОРДЛО пригласили роSSийский телеканал зафиксировать провокационные обстрелы гражданского населения, - разведкаБоевики ОРДЛО пригласили роSSийский телеканал зафиксировать провокационные обстрелы гражданского населения, - разведка
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после короткого замыканияДонецкая фильтровальная станция возобновила работу после короткого замыкания
Генштаб сообщил боевые и небоевые потери с начала войныГенштаб сообщил боевые и небоевые потери с начала войны
За сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеЗа сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
ОБСЕ зафиксировала 28 танков и более 30 единиц бронетехники в промзоне ДонецкаОБСЕ зафиксировала 28 танков и более 30 единиц бронетехники в промзоне Донецка
Боевики из-за небрежности на учениях в Донецкой области потеряли два танкаБоевики из-за небрежности на учениях в Донецкой области потеряли два танка
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеБоевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости