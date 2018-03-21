Серьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсети
?Сторонники защитников "русского мира" в соцсетях сообщают о тяжелых потерях боевиков так называемой "ДНР" на фронте, передает Час Пик.
Так, женщина с ником Марина Харькова сообщила в соцсети Твиттер о больших потерях боевиков. При этом она отказалась писать подробности, которые, по ее словам, страшные. Позже выяснилось, что Марина - это военный корреспондент "ДНР".
В свою очередь, дончане рассказали, что в Калининской больнице был нешуточный ажиотаж из-за большого количества карет скорой помощи с мигалками.
Очевидцы сообщают об аналогичной ситуации в оккупированной Макеевке. В социальных сетях предполагают, что в окрестностях Донецка ночью произошел крупный бой, в результате которого боевики понесли тяжелые потери.
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