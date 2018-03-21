Кабмин расторг договор с РФ об экономическом сотрудничестве

РоSSии припомнили торговую войну и оккупацию Крыма.

Кабинет Министров прекратил действие "Программы экономического сотрудничества Украины и РоSSии на 2011 - 2020 годы".

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 21 марта.

Документ был подписан 7 июля 2011 года в Москве. Он предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других. Действие Программы рассчитано до 2020 года.

В результате сотрудничества ожидалось повышение оборота двусторонней торговли товарами в среднем не менее чем на 10-15% в год, увеличение объема взаимных инвестиций в среднем не менее чем на 15-20% в год и повышение выпуска предприятий с взаимными инвестициями не менее чем в 5 раз к 2020 году.

В пояснительной записке к принятому постановлению отмечается, что РоSSия предпринимает шаги, которые прямо противоречат заявленным в программе целям и направлены, среди прочего, на торговую и транзитную агрессию в отношении Украины.

Также РоSSии вменяется оккупация Крыма, прекращение Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, введение запрета на импорт ряда сельхозпродукции, сырья и продовольствия, блокирование транзита украинских товаров через территорию РоSSии.