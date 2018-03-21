Гройсман анонсировал самый масштабный ремонт дорог с 1991 года

Принята программа целевая программа на 300 млрд гривен.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что такого масштабного ремонта дорог, какой запланирован на 2018 год, еще не было за время независимости.

"В этом году работы будут наиболее масштабными за всю историю независимости", - объявил он на заседании Кабинета министров в среду.

Как сообщает агентство "Украинские новости", на этом заседании было принята государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. Ее целью. является создание современной сети дорог, которая позволит улучшить качество и увеличить объем грузовых и пассажирских перевозок, расширить транзитный потенциал и улучшить инвестиционный климат в стране.

Программа предусматривает возобновление и развитие сети дорог государственного значения и мостов по принципу с запада на восток, поэтапное внедрение долгосрочных контрактов (5-7 лет) на эксплуатационное содержание дорог, завершение объектов неоконченного строительства высокой степени готовности.

Ожидается, что реализация программы позволит улучшить состояние 5,936 тыс. км дорог по основным маршрутам и построить и реконструировать еще 756,61 км дорог за счет международных организаций и концессий. Ориентировочный объем необходимых средств для реализации программы - 298,349 млрд гривен, в том числе 178,111 млрд гривен - средства государственного бюджета.

Планируется, что строительство новых дорог и реконструкция существующих будет проходить за счет средств международных финансовых организаций и инвесторов, а ремонт и эксплуатационное содержание - за счет средств госбюджета.

Глава "Укравтодора" Славомир Новак, выступая с докладом перед членами правительства, признал, что отремонтировать все дороги сразу невозможно. Достичь результата возможно только при условии европейской системы управления, гарантированного финансирования и четкой программы развития.

"По непонятным причинам в стране с 2005 года почти ничего не ремонтировали - исключением были годы подготовки к Евро-2012. Отсутствие современных технических стандартов и несоответствие современным параметрам нагрузки фактически разрушили сеть дорог. Для восстановления дорог нужны время и средства", - признал Новак.