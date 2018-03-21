Москаль запретил балаклавы на массовых акциях в Закарпатской области

"Это делают разве что воры или хулиганы".

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение о запрете балаклав при проведении массовых акций на территории Закарпатской области.

Как сообщается на сайте губернатора, документ рекомендует Главному управлению Национальной полиции в Закарпатской области принять меры по недопущению участия в массовых акциях лиц в балаклавах, шлемах или других средствах маскировки лица. Также полицейским дана рекомендация идентифицировать этих людей с дальнейшей проверкой к совершению преступлений.

"Это ненормальная ситуация, когда одни украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами. Это делают разве что воры или хулиганы. Нормальные люди, тем более патриоты, собираются на акции и провозглашают свои лозунги с открытыми лицами", - пояснил решение Москаль.

Напомним, в январе 2014 года Верховная Рада запретила участие в собрании, митинге, уличном походе, демонстрации, другом массовом мероприятии в маске, шлеме или с использованием других средств или способов маскировки во избежание идентификации личности. Однако позже под давлением общественности этот запрет был отменен.

В 2015 году президент Петр Порошенко говорил, что намерен просить Верховную Раду снова запретить ношение балаклав в мирных местах, а Киевский городской совет даже запретил членам общественных формирований носить маски-балаклавы во время охраны общественного порядка в Киеве .

Реального эффекта эти решения не имели. Балаклавы на акциях протеста как использовались, так и используются.