Президент Мьянмы ушел в отставку

Тхин Чжо покинул свой пост, чтобы отдохнуть.

Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку спустя два года правления.

Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного в Facebook президента.

Сообщается, что глава государства покинул свой пост, чтобы "отдохнуть от текущих дел".

"Согласно статье 73 Конституции Мьянмы нового президента изберут в течение семи рабочих дней", - заявили в правительстве страны.

Ранее несколько местных СМИ сообщали о возможной отставке 71-летнего политика по состоянию здоровья, однако правительство Мьянмы опровергало эту информацию.

Тхин Чжо занимал пост главы государства с марта 2016 года.

Напомним, в Мьянме продолжается противостояние мусульман-рохинджа и основного населения страны, которое исповедует буддизм. Многие из рохинджа не имеют паспортов и не считаются гражданами страны. С августа сотни тысяч рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш.

По данным международной организации "Врачи без границ", в конце прошлого года в Мьянме за месяц убили почти 7 тысяч мусульман-рохинджа.