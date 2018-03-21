Президент Мьянмы ушел в отставку
Тхин Чжо покинул свой пост, чтобы отдохнуть.
Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку спустя два года правления.
Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного в Facebook президента.
Сообщается, что глава государства покинул свой пост, чтобы "отдохнуть от текущих дел".
"Согласно статье 73 Конституции Мьянмы нового президента изберут в течение семи рабочих дней", - заявили в правительстве страны.
Ранее несколько местных СМИ сообщали о возможной отставке 71-летнего политика по состоянию здоровья, однако правительство Мьянмы опровергало эту информацию.
Тхин Чжо занимал пост главы государства с марта 2016 года.
Напомним, в Мьянме продолжается противостояние мусульман-рохинджа и основного населения страны, которое исповедует буддизм. Многие из рохинджа не имеют паспортов и не считаются гражданами страны. С августа сотни тысяч рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш.
По данным международной организации "Врачи без границ", в конце прошлого года в Мьянме за месяц убили почти 7 тысяч мусульман-рохинджа.
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21.03.2018 07:18