Двое военных ранены за сутки на Донбассе
Зафиксировано пять обстрелов.
Во вторник, 20 марта, вследствие вражеского огня на Донбассе один украинский военный был ранен. Еще один военнослужащий получил боевую травму.
В целом за минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска пять раз обстреляли укрепления украинской армии, сообщает штаб АТО.
На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции военных в районе Песков. Из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки.
На Луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций неподалеку Станицы Луганской, а из 82 мм минометов и зенитной установки - вблизи Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы враг применил по защитникам Луганского.
Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко заявил о завершении АТО и начале операции Объединенных Сил. В ходе АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса.
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Политика
21.03.2018 07:18