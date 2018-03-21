Двое военных ранены за сутки на Донбассе

Зафиксировано пять обстрелов.

Во вторник, 20 марта, вследствие вражеского огня на Донбассе один украинский военный был ранен. Еще один военнослужащий получил боевую травму.

В целом за минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска пять раз обстреляли укрепления украинской армии, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции военных в районе Песков. Из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций неподалеку Станицы Луганской, а из 82 мм минометов и зенитной установки - вблизи Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы враг применил по защитникам Луганского.

Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко заявил о завершении АТО и начале операции Объединенных Сил. В ходе АТО силовыми подразделениями Украины были освобождены две трети оккупированного Донбасса.