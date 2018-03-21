Путин может попытаться "пробить" наземный коридор в Крым, - Умланд
Если президент РФ Владимир Путин после своего переизбрания решит плотнее заняться внутренними социально-экономическими вопросами, ситуация на Донбассе может измениться в положительном направлении.
Такое мнение высказал в комментарии
«С Россией много будет зависеть от того, какие в Кремле расставят приоритеты. Если это будут социально-экономические вопросы, то Москва постарается добиться отмены или ослабления санкций», — сказал эксперт.
Умланд отметил, что для этого понадобится изменить политику в отношении Донбасса, и тут речь может как раз идти о миссии ООН.
Но, с другой стороны, политолог не исключает и того, что может произойти «очень большая эскалация». Так, в случае если керченский мост не сможет решить транспортные и логистические проблемы Крыма, РоSSия может попытаться «пробить» наземный коридор на полуостров.
«Это стало бы апокалиптическим сценарием», — считает Умланд, представивший во вторник в Берлине в Институте Европейской политики (IEP) возможные сценарии развития Украины.
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21.03.2018 07:13