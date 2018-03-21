На входе в Раду установили металлоискатель и рентген

Оружие уже сдали пять народных депутатов.

Фото: Анна Стешенко

Управление государственной охраны установило на входах в Верховную Раду рамки металлоискателя и шкаф для вещей, проносить которые запрещено.

Как сообщил LB.ua представитель Аппарата ВР, народные избранники проходят осмотр при входе в парламент и сдают оружие в камеры хранения, установленные возле входов.

Фото: Анна Стешенко

"Сегодня сдали оружие пять народных депутатов из фракций БПП и "Народный фронт", - отметил один из руководителей охраны парламента.

Также в кулуарах на первом этаже, где заходят парламентарии, установили рентгеновский интроскоп - аппарат для обнаружения в сумках и портфелях железных предметов.

Ранее личные вещи нардепов не проверяли на таких аппаратах.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла в целом закон о запрете ношения оружия в госорганах.

15 марта депутат Надежда Савченко явилась в Верховную Раду с несколькими гранатами и "стволом". Это произошло уже после того, как Генпрокуратура обвинила ее в участии в подготовке терактов. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала массовые убийства депутатов.

В октябре прошлого года депутаты Юрий Левченко и Семен Семенченко бросили дымовую шашку в зале заседаний.