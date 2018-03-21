Обстрел сорвал очередную попытку разведения сил у Станицы Луганской

Полная тишина должна была продержаться неделю.

Условие недельного отсутствия обстрелов для разведение сил и средств в районе пгт Станица Луганская в очередной раз не выполнено, сообщили в штабе АТО.

Обстрел из стрелкового оружия по позициям Вооруженных Сил Украины состоялся вчера около 19.25. О нем украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ .

"Как и предыдущий обстрел позиций близ Станицы Луганской, который был задокументирован 15 марта, так и нынешний свидетельствуют о нежелание главарей оккупационной администрации РФ оставлять удерживаемые позиции. Со своей стороны подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы", - добавили в штабе АТО.

Напомним, при условии соблюдения режима тишины в районе н.п. Станица Луганская 5 марта 2018 должно было произойти разведения сил и средств, однако из-за обстрелов оно сорвалось и начался очередной отсчет семи суток полной тишины.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября, а возле Петровского 7 октября. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке многократно срывался.