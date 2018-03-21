Заседание регламентного комитета по Савченко по просьбе Луценко перенесли на четверг

"Он мотивирует это интересами в рамках судебного расследования. Мы пошли навстречу".

Заседание регламентного комитета по Савченко по просьбе Луценко перенесли на четверг
Фото: Макс Левин

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента рассмотрит представления Генеральной прокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко не в среду, как ранее ожидалось, а в четверг.

Об этом в кулуарах ВР сообщил первый заместитель главы комитета Павел Пинзеник, передает корреспондент LB.ua.

"Заседание перенесено на завтра, на 8:30 утра и состоится оно под куполом парламента. Это связано с тем, что к нам обратился генеральный прокурор с ходатайством о переносе заседания. Он мотивирует это интересами в рамках судебного расследования. Мы пошли им навстречу и перенесли заседание", — заявил он.

На уточняющий вопрос LB.ua о действиях комитета, если Савченко до завтрашнего утра покинет территорию Украины, он отметил, что "заседание все равно состоится".

По его словам, все три представления генпрокурора Юрия Луценко будут рассмотрены завтра на комитете.

"А потом наша компетенция заканчивается. Комитет не выносит решения. Это уже дело парламента", — напомнил он.

Напомним, что Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

В тексте представления на Савченко говорится, что в сговоре с Владимиром Рубаном и главарями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым спланировала осуществление в Украине ряда терактов и покушений на представителей власти с целью насильственного свержения конституционного строя в Украине.

Подозрение Савченко пока не предъявляли в связи с наличием неприкосновенности.


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