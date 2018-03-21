Высланных по решению британских властей роSSийских дипломатов и членов их семей из Лондона в РоSSию доставят на самолете спецотряда «РоSSия», который ранее был задействован в «кокаиновом деле».

Ожидающий пассажиров лайнер Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 показало агентство Ruptly, которое ведет прямую трансляцию вылета. Он же попал в объективы камер фотографов агентства ТАСС. На фото виден бортовой номер.

«Прислали прекрасный самолет», — заявил в эфире Ruptly, отвечая на вопрос журналистов, провожающий в аэропорту Станстед дипломатов посол РоSSии в Лондоне Александр Яковенко. По данным сайта Flightradar, принадлежащий специальному летному отряду «РоSSия» Ил-96 с бортовым номером RA-96023 прибыл 20 марта из Москвы в Лондон и в настоящее время находится в аэропорту Станстед.

В департаменте информации и печати МИД РоSSии подтвердили РБК, что за роSSийскими дипломатами Москва направила правительственный борт СЛО «РоSSия». Самолет должен вывезти из Британии 23 депортированных дипломата и членов их семей — всего более 80 человек, отметили в МИДе. Официальный представитель Управделами президента Елена Крылова отказалась от комментариев.