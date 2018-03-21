США уведомили работающие с "Северным потоком-2" компании об угрозе санкций
Участники строительства трубопровода могут попасть под CAATSA.
США могут ввести санкции против компаний, работающих с "Северным потоком-2", рассказала на пресс-брифинге представитель Госдепа Хизер Нойерт.
Стенограмма брифинга доступна на сайте Госдепа.
По словам Нойерт, такие компании могут попасть под действие CAATSA, закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций".
"В Госдепе потратили очень много времени на переговоры с партнерами и союзниками за океаном, чтобы объяснить им последствия CAATSA. Как отдельное лицо, так и компания могут нарушить CAATSA и попасть под санкции. Госдеп, как правило, не комментирует действия по санкциям, но мы дали ясно понять, что фирмы, работающие в секторе, связанном с роSSийскими трубопроводами, экспортирующими энергоресурсы, могут навлечь на себя санкции в рамках CAATSA", - отметила она.
Ранее 39 американских сенаторов обратились в Минфин и Госдеп с просьбой заблокировать реализацию трубопровода "Северный поток-2".
Закон CAATSA был принятом президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года. Согласно документу, президент США может вводить санкции в отношении любых лиц, которые уже после принятия закона, сотрудничали с Россией в сфере строительства и обслуживания роSSийских трубопроводов. Речь идет о компаниях, которые совершили инвестиции, продали товары, поставили технологии или услуги РоSSии в указанной сфере на сумму более $1 млн или $5 млн в течение года.
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21.03.2018 07:07